Dallo spettacolo di Neri Marcorè fino al concerto all’alba di Remo Anzovino: il festival di Castelnuovo si arricchisce di ospiti

A Castelnuovo sarà un’estate ricca di grandi appuntamenti tra teatro, musica e cinema. Dopo l’annuncio dei primi tre grandi cantanti (Francesco Gabbani, Max Gazzè e Massimo Ranieri), Mont’Alfonso sotto le stelle si arricchisce di altri ospiti. È questo quello che trapela da TicketOne, in attesa dell’ufficialità di tutte le date della manifestazione nella presentazione di martedì (7 luglio).

A Mont’Alfonso ci saranno anche Neri Marcorè, Maurizio Lombardi, Jonathan Canini e Remo Anzovino. Le mie canzoni altrui, questo il titolo di un evento speciale e nuovo dell’attore Neri Marcorè. In quasi due ore di musica e parole, Neri interpreta con amorevole cura, e visibile diletto, alcune canzoni composte dai suoi amati cantautori: Vinicio Capossela, Lucio Dalla, Fabrizio e Cristiano De Andrè, Francesco De Gregori, Ivano Fossati, Giorgio Gaber, Luciano Ligabue, Pacifico, Gerry Rafferty, James Taylor. Il tutto senza far mancare al pubblico la sua ironia: lo spettacolo è previsto per il 3 agosto alle 21,15.

L’attore fiorentino Maurizio Lombardi porterà a Castelnuovo lo spettacolo Tutto & Nulla: appuntamento per il 9 agosto alle 21,15. A Mont’Alfonso spazio alla comicità e all’umirismo, con un ospite molto amato dai giovani grazie ai suoi video virali sui social: a Castelnuovo ci sarà anche il giovane Jonathan Canini, che il 12 agosto (sempre alle 21,25) porterà il suo show, Cappuccetto Rozzo.

Considerato da critica e pubblico uno dei più originali e innovativi compositori in circolazione, Remo Anzovino porterà a Castelnuovo un Concerto all’alba. Anzovino è un pioniere dei concerti in orari non consueti e in luoghi non convenzionali: lo spettacolo a Castelnuovo è previsto per le 4,55 del 15 agosto.