Viareggio Viva: “Bene la sospensione dell’imposta di soggiorno in città”

Il comitato Viareggio Viva (Italia Viva) esprime pieno appoggio alla misura di sospensione dell’imposta di soggiorno per il periodo da agosto a dicembre.

“La volontà dell’amministrazione di abbassare il costo di soggiorno nel comune di Viareggio in strutture ricettive – si legge nella nota – compresi i campeggi, mette i lavoratori e gli operatori del settore nella possibilità di competere in maniera migliore con gli altri comuni della costa”.

“L’amministrazione comunale pensiamo – dicono da Viareggio Viva – debba promuovere l’iniziativa mettendola a conoscenza dei turisti. Italia Viva auspica che l’amministrazione di Viareggio continui in questa ottica di diminuzione delle tasse per le imprese e per i cittadini”.