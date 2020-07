Castiglione Garfagnana, c’è la mostra diffusa nelle chiese delle frazioni

Una mostra diffusa per le frazioni del Comune di Castiglione Garfagnana. È l’idea che caratterizzerà il territorio dall’11 luglio al 6 settembre.

Ad illustrarla il consigliere delegato alla cultura e al turismo, Roberto Tamagnini: “Da anni il nostro Comune – dice – vede nella cultura, in tutte le sue forme, la vera opportunità di crescita per tutto il nostro territorio. Il Comune di Castiglione di Garfagnana regala angoli di bellezza unici, luoghi che rendono questa comunità fiera del propio paese. Vogliamo usare la cultura come volano per far conoscere le nostre bellezze su tutto il territorio comunale, le nostre chiese, i nostri piccoli borghi, le nostre bellezze naturalistiche”.

“La cultura si mette in cammino – spiega Tamagnini – sarà questo il motto di questa mostra itinerante che tocca i nostri paesi, in un pellegrinaggio culturale che siamo certi vi regalerà forti emozioni. La mostra sarà divisa nelle varie chiese dei rispettivi paesi, chiese dalla bellezza e dalla storia uniche, Chiese che accoglieranno fotografie di bravissimi fotografi che metteranno in mostra la Garfagnana, chiese custodite dagli abitanti con amore e passione, luogo non solo religioso ma anche punto di riferimento dell’intera comunità. I visitatori saranno “pellegrini di cultura” potranno vedere non solo la mostra ma anche la meraviglia di un patrimonio storico artistico che abbiamo il compito di tutelare e valorizzare. In un anno come questo, difficile per il nostro paese, Castiglione vuole ripartire dalla cultura, da una cultura in cammino. Ringraziamo Don Giovanni e Don Fulvio per questa collaborazione e le attività commerciali del nostro territorio”.

La mostra diffusa sarà inaugurata sabato (11 luglio) alle 17 alla chiesa di San Bartolomeo a Chiozza per poi proseguire in tutte le tappe della mostra. Il visitatore potrà con la brochure della mostra richiedere i timbri per ogni tappa nelle attività commerciali e alla fine del percorso riceverà una cartolina da richiedere a Castiglione nelle attività commerciali.