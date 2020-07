Occhio al rifiuto: cambiano calendario e modalità della raccolta porta a porta

Occhio al rifiuto.

Già, perché da domani mattina (6 luglio), cambia il sistema della raccolta differenziata in periferia. E cambia anche il calendario del ritiro, che non sarà unificato per tutte le zone e frazioni. Quindi non è detto che domani venga ritirato il materiale cui si era abituati negli ultimi anni. Meglio dare un’occhiata, quindi, alle brochure arrivate a domicilio o ritirate, assieme al kit di sacchi gialli per il multimateriale leggero, alle stazioni ecologiche.

Il cambiamento principale, infatti, riguarda proprio il vetro e il multimateriale leggero che da domani dovranno essere conferiti separatamente. Il vetro andrà gettato sfuso (senza sacchetti) nel bidoncino verde fino a oggi utilizzato per il multimateriale; il multimateriale leggero (plastica e alluminio), invece, andrà gettato nel sacchettone giallo consegnato da Sistema Ambiente.

Da domani, inoltre, entreranno in vigore i 3 nuovi ecocalendari blu, giallo e rosso, uno per macro-zona.

È possibile scaricare qui il l’ecocalendario giallo, qui l’ecocalendario blu e qui l’ecocalendario rosso.

Chi non avesse ricevuto il kit (sacchetti gialli per il multi e nuovo ecocalendario) può andare a ritirare il materiale nella sede di Sistema Ambiente a Borgo Giannotti (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13; il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17) o in uno dei centri di raccolta presenti sul territorio comunale.

Chi non potesse spostarsi per raggiungere una di queste sedi, può privatamente all’azienda indirizzo, nome utenza e numero di telefono.