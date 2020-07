Cinema alla Cittadella, avanti la rassegna

Prosegue la programmazione cinematografica nell’arena all’aperto in piazza Burlamacco, alla Cittadella del Carnevale di Viareggio.

Ecco la programmazione da domani 7 a martedì 14 luglio.

Domani (7 luglio) è in programma L’uomo invisibile di Leigh Whannell. Un film con Elisabeth Moss, Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen, Aldis Hodge, Harriet Dyer.

Mercoledì 8 Cena con delitto di Rian Johnson. Un film con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon.

Giovedì 9 Jumanji The Next Level di Jake Kasdan. Un film con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Darin Ferraro, Sal Longobardo.

Venerdì 10 Jojo Rabbit di Taika Waititi. Un film con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, Sam Rockwell.

Sabato 11 7 Ore Per Farti Innamorare di Giampaolo Morelli. Un film con Giampaolo Morelli, Serena Rossi, Diana Del Bufalo, Fabio Balsamo, Massimiliano Gallo.

Domenica 12 Dolittle di Stephen Gaghan. Un film con Robert Downey Jr.,Rami Malek, Selena Gomez, Marion Cotillard, Emma Thompson.

Lunedì 13 Piccole donne di Greta Gerwig. Un film con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen,Timothée Chalamet.

Martedì 14 Pinocchio di Matteo Garrone. Un film con Federico Ielapi, Roberto Benigni, Gigi Proietti, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini.

La rassegna proseguirà fino al 31 agosto. Tutte le informazioni sulle pellicole in programmazione, i cast e le trame sul sito ilcarnevale.com. Il biglietto di ingresso intero costa 6 euro, 5 euro il ridotto. Per chi lo acquista online è di 5 euro. Per le anteprime e le prime visioni l’intero costa 7,50 euro, il ridotto 5,50 euro. Biglietteria online su: viareggiocinema.com