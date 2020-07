Viareggio, anche Cambiamo! dice sì a Barbara Paci

Il centrodestra verso l’unità nel nome di Barbara Paci. Anche Cambiamo! dice sì alla candidatura della professionista a sindaco di Viareggio.

“Cambiamo!, il nuovo movimento di Giovanni Toti ha deciso: a Viareggio per le elezioni amministrative sosterrà la candidatura civica di Barbara Paci”. Ad annunciarlo il comitato provinciale tramite il suo coordinatore Simone Simonini e Simone Spezzano membro del comitato nazionale.

“Finalmente siamo pronti per questa importante sfida – spiegano in una nota -, che vede al voto uno dei Comuni più importanti della Toscana. Crediamo che Viareggio meriti un cambiamento politico/amministrativo con una nuova giunta municipale capace di ascoltare seriamente la sua cittadinanza. Come Cambiamo! Siamo pronti a sostenere con ogni forza questa candidatura civica, in quanto crediamo fermamente che Barbara Paci sia un profilo di comunanza che possa dare al centrodestra sicurezza anche verso tutta l’area civica e moderata. Il nome giusto per sbaragliare l’amministrazione uscente, per questo auspichiamo convergenza verso il nome di Barbara, figura efficace e di rinnovamento. Come Cambiamo! Inoltre hanno concluso gli esponenti, daremo il massimo supporto a questa candidatura con una nostra rappresentanza”.