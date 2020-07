A Massarosa arriva il punto screening sierologico per l’emergenza coronavirus. Una opportunità in più per i cittadini di Massarosa che potranno così sapere se hanno sviluppato gli anticorpi al virus senza spostarsi dal proprio territorio.

L’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SarsCoV2 sarà condotta dalla Croce Rossa italiana in collaborazione con l’Istat per capire quante persone abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo oronavirus, anche in assenza di sintomi.

Le persone selezionate saranno contattate al telefono dai centri regionali della Croce Rossa italiana per fissare un appuntamento per il prelievo del sangue. Il punto screening troverà spazio a Massarosa venerdì (10 luglio) dalle 8 alle 9 in via Vittoria Manzoni.