Paniko compie 10 anni: “Lucca, grazie per la fiducia”

Dieci anni di attività per Paniko, il locale nel centro storico di Lucca, che per questo compleanno speciale vuole ringraziare la città per tutta la fiducia.

Elisa, Samin e il loro staff, che hanno affrontato con coraggio il periodo del lockdown e ancor di più la ripresa, sono una piccola grande famiglia che ha saputo affrontare con umiltà e tanto lavoro un percorso etico di crescita.

Nasce dieci anni fa come panetteria dalle soluzione più ricercate e raffinate, e si sviluppa anche in gelateria, per merito di Matin, fratello di Samin, e soprattuto in caffetteria urban style, dalle proposte rigorosamente salubri wellness oriented, “proponendo per primi, in città – spiegano dallo staff ., alcune pietanze di stile internazionale e dalla qualità garantita da una cultura territoriale ad attitudine biologica. Una particolarità etica e coerente con le norme salubri per una miglior qualità di stile di vita: a Paniko non si servono alcolici. Una scelta che li caratterizza fortemente e che rimane coerente alla loro fede, cultura e orientamento di attenzione al prossimo”.

Il 10 luglio, per festeggiare insieme i 10 anni è in programma un dessert offerto a tutti.