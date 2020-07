Real Collegio estate, annullato lo spettacolo con l’arpa celtica

Real Collegio Estate, non si terrà l’appuntamento in programma venerdì (10 luglio). La compagnia La dama e l’unicorno, che avrebbe dovuto portare il scena lo spettacolo La quercia delle streghe con tutta la suggestione dell’arpa celtica e delle chitarre ha, infatti, annullato la data di Lucca per motivi indipendenti dalla volontà degli organizzatori della rassegna.

Prossimo appuntamento con la musica, dunque, con una delle tappe al Real Collegio della rassegna Virtuoso & Belcanto. Mercoledì (15 luglio) alle 18,30 c’è il Trio Chagall. Martedì 14, invece, spazio a un nuovo appuntamento con i talk show di Paolo Mandoli con personaggi della scena politica e culturale cittadina.