San Paolino, torna la gazzarra dell’artiglieria delle Mura

Torna la gazzarra dell’artiglieria delle Mura. La rievocazione curata dall’Historica lucense si terrà domenica (12 luglio) in occasione della festa del patrono. Un modo per rivivere l’antica tradizione nata con il corpo dei bombardieri della Muraglia istituito nel 1524.

Sulle Gazzarre delle Artellerie esiste numerosa letteratura nella quale viene citata l’usanza di far sparare a salve i cannoni delle mura nelle festività peculiari della città murata. Lo scopo era quello di rendere omaggio al patrono o di onorare le feste civili della Repubblica, ma anche di rassicurare gli abitanti sull’efficacia della protezione che veniva loro offerta dai governanti.

L’Historica Lucense è da anni impegnata nel riscoprire la memoria storica delle mura e proprio in quest’ottica ripropone la tradizione della gazzarra, facendo sparare a salve le proprie artiglierie in occasione di alcune delle principali festività cittadine. Pur con le difficoltà dettate dall’emergenza durante I giorni di S. Paolino, che si svolgeranno con la collaborazione di tutti i gruppi storici della città coordinati dall’amministrazione comunale, l’Historica Lucense porterà in azione i propri Bombardieri della muraglia. Alle 13, alla presenza del sindaco della città di Lucca, dalla cannoniera destra del baluardo di S. Donato, verranno battute 12 salve a gazzarra in onore del santo patrono. La gazzarra verrà poi ripetuta dalle 18 alle 19 sempre lo stesso giorno, ma dalla piattaforma di S. Frediano.