Tambellini: troppi incidenti sulla provinciale del Morianese, serve l’autovelox

“Troppi incidenti, l’ultimo proprio ieri sera”. E’ per questo motivo che il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha deciso di rinnovare una richiesta, per la sicurezza, alla Provincia“La strada provinciale 25 del Morianese sta diventando pericolosa – afferma -, attraversa centri abitati e molti automobilisti non rispettano i limiti di velocità. Per questo ho chiesto da diverso tempo alla Provincia di Lucca di collocare in questa zona autovelox, visto che la strada è di pertinenza provinciale. Invito la Provincia a mettere in pratica quanto si è impegnata a fare il prima possibile”.