Tentano il furto in una casa: in tre nei guai

Tre nei guai per un tentato furto in abitazione a Forte dei Marmi. Dopo la segnalazione del proprietario, nella serata di ieri (7 luglio) sul posto sono subito giunte alcune pattuglie dei carabinieri e del commissariato di Forte dei Marmi che hanno sventato il furto ed i malviventi si sono dati alla fuga.

Le forze di polizia hanno quindi subito analizzato alcune telecamere di videosorveglianza che avevano ripreso i tre ed hanno avviato le ricerche nei dintorni.

Effettivamente, poco dopo, una pattuglia dei carabinieri ha intercettato a piedi un uomo corrispondente ad uno di quelli che poco prima aveva tentato il furto che, alla vista dei militari ha provato a dileguarsi ma è stato subito bloccato.

Nel frattempo, nei pressi dell’abitazione presa di mira, la polizia ha rintracciato un’autovettura parcheggiata, accertato poi essere quella utilizzata dai malviventi, nella quale, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti alcuni telefoni cellulari, dei cacciavite, una bomboletta di vernice spray e i documenti di identità di altri due soggetti che sono stati sottoposti a sequestro.

A questo punto, carabinieri e polizia hanno condotto in caserma il fermato che, insieme ad altri due soggetti, individuati mediante il ritrovamento dei documenti e la visione delle telecamere, è stato denunciato per tentato furto aggravato e per possesso di arnesi atti allo scasso.

Nei confronti dei tre soggetti, già noti alle forze di polizia, di età tra i 26 e 28 anni, provenienti dalla provincia di Pistoia, sarà anche proposta la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal comune di Forte dei Marmi.