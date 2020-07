Elezioni Viareggio, Del Ghingaro sostenuto da sei liste civiche più il Pd

Sei liste civiche più il Partito Democratico: questa la coalizione che appoggerà alle prossime elezioni amministrative il sindaco uscente di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro.

A confermare il sostegno al primo cittadino ci saranno la Lista Del Ghingaro, Viareggio Democratica, Progetto per Viareggio, Uniti per Viareggio e Torre del Lago, Buonsenso e Giovani per Viareggio. Appoggio con candidati all’interno delle diverse liste da parte di Italia Viva, Più Europa, Italia dei Valori e Volt.

“La coalizione – commenta Del Ghingaro – è quasi completata. A breve ci saranno nuove adesioni e siamo pronti per partire. Sarà un viaggio bellissimo insieme a tutti voi”.