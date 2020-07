Martinelli: “Sesto di Moriano, no al nuovo centro di raccolta rifiuti”

“No alla realizzazione di un centro di raccolta di Sistema Ambiente a Sesto di Moriano”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di centrodestra Marco Martinelli che ha depositato in Comune, questa mattina (9 luglio), una raccolta firme degli abitanti della frazione.

“Sono forti – aggiunge Martinelli- le preoccupazioni dei residenti di Sesto di Moriano per l’ipotesi confermata da Sistema Ambiente di ricercare un sito nella zona per realizzare un nuovo centro di raccolta. Addirittura – spiega Martinelli – uno dei siti visionati dalla società, in via Ludovica, era collocato proprio in mezzo alle case e solo grazie alle rimostranze degli abitanti sembra che sia poi stato scartato. Questo però non elimina il problema -attacca Martinelli – vista la volontà espressa da Sistema Ambiente di ricercare nella zona un luogo dove realizzare un nuovo punto di raccolta. L’amministrazione comunale tenga di conto di quanto espresso dagli abitanti che hanno chiaramente manifestato la netta contrarietà alla realizzazione in questa frazione”.