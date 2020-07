Pd Massarosa e Sinistra Comune: “Brocchini faccia i nomi di chi gli ha offerto soldi”

“I fatti riferiti dal consigliere Brocchini sono gravissimi. Ad essi devono seguire subito nomi e cognomi, visto che afferma di conoscere bene la persona con cui ha parlato per telefono”. A dirlo sono i gruppi consiliari del Pd Massarosa e Sinista Comune in riferimento all’episodio raccoltato dall’esponente della maggioranza cui sarebbe stato offerto denaro per non partecipare al consiglio comunale.

“Lanciare un’accusa così grave a mezzo stampa senza però dire subito i responsabili ci sembra l’ennesimo episodio di un clima torbido e oscuro che va avanti da un anno a Massarosa. Bene ha fatto a denunciare l’accaduto ai carabinieri – affermano i gruppi consiliari di centrosinistra -. Visto che Brocchini parla di personaggi votati e gruppi politici deve assolutamente fare chiarezza, altrimenti andiamo noi dai carabinieri. Non si può lanciare il sasso e nascondere la mano, bisogna prendersi le proprie responsabilità. Nel caso la sua uscita dovesse dare adito ad insinuazioni più o meno velate o ad accuse infondate verso persone che non c’entrano niente sarà lui a risponderne. Stessa cosa vale per il sindaco Coluccini che se informato non può tacere”.