Riaperta al pubblico la Torre Guinigi

Da stamattina (11 luglio) come programmato, la Torre Guinigi ha riaperto al pubblico dopo i lavori di manutenzione alla scala metallica che per l’occasione è stata completamente riverniciata. Le visite organizzate in gruppi sono possibili tramite prenotazione telefonica al numero 0583 48090 o all’indirizzo email

infotorriciviche@comune.lucca.it

Le prenotazioni possono essere effettuate anche on line sul portale (clicca qui).