Zucconi (Fdi): “Tentata corruzione a Bocchini, fatto gravissimo”

“Quello accaduto a Massarosa è un fatto increscioso, che non può e non deve restare impunito”. Parole del deputato Fdi Riccardo Zucconi in merito a quanto raccontato dal consigliere Giovanni Bocchini, di Civica Massarosa, cui sarebbero stati offerti soldi perché non si presentasse in Consiglio comunale.

“Esprimo a nome mio e di tutta Fratelli d’Italia solidarietà al consigliere Giovanni Brocchini, vittima pochi giorni fa – ricorda Zucconi -, secondo quanto puntualmente denunciati ai Carabinieri, di un tentativo di condizionarne in modo illecito i comportamenti con l’offerta di una cifra in denaro da parte di esponenti politici di Massarosa. È un episodio che rischia di macchiare in maniera indelebile tutta una comunità a cui parimenti voglio manifestare la mia vicinanza. Quello denunciato è un fatto offensivo e grave , e auspico pertanto che venga fatta al più presto luce sull’accaduto , fiducioso nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura”.