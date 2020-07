Depuratore di San Martino, i residenti: “Con il caldo sono tornati i cattivi odori”

“Con il caldo tornano a farsi sentire anche i cattivi odori del depuratore di San Martino in Freddana“. A segnalarlo sono alcuni cittadini della zona, che ogni anno d’estate si trovano a fare i conti con l’aria sporca a causa degli scarti che escono dal tubo di scarico della struttura.

Diversi gli interventi nel corso degli anni da parte dell’amministrazione di Pescaglia e di Gaia Spa per arginare un problema, ma i residenti in Freddana continuano a chiedere un intervento urgente per un risolvere una questione ormai ciclica come quella dei cattivi odori.