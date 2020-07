Coreglia, Italia Viva decide la posizione per le comunali

Domani (15 luglio) alle 18 riunione di Italia Viva a Ghivizzano, in piazza 4 novembre, per discutere della partecipazione alle elezioni comunali di Coreglia e per definire la posizione del partito sul pirogassificatore Kme di Fornaci di Barga, alla luce deo nuovi avvenimenti.

La riunione, convocata dal coordinatore di Italia Viva ‘Lucca e i suoi territori’, Alberto Baccini, è aperta a amici e simpatizzanti.