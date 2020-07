L’ex ct della nazionale Marcello Lippi ospite del Caffè della Versiliana

Il Caffè de La Versiliana si prepara ad accogliere un grande ospite per l’appuntamento in programma domani (15 luglio). Il calcio, lo sport in generale, ma non solo, sarà l’argomento di cui si discuterà alle 18,30 quando Marcello Lippi salirà sul palco del celebre talk show di Marina di Pietrasanta.

Intervistato da Claudio Sottili, l’ex ct campione d’Italia Marcello Lippi, racconterà la sua storia di allenatore campione del mondo con la nazionale italiana di calcio, dei numerosi record e palmares, ma ci sarà anche spazio per parlare del nuovo centro sportivo in costruzione a Viareggio.

La fondazione Versiliana ricorda che l’ingresso agli Incontri al Caffè sarà come sempre libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia di presentarsi con largo anticipo rispetto all’inizio degli incontri per le pratiche di registrazione degli accessi e per evitare assembramenti e code. Si ricorda al pubblico di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro ed indossare la mascherina qualora il mantenimento della distanza non fosse possibile. Informazioni allo 0584.265757.

Gli incontri al Caffè saranno trasmessi in diretta streaming sul canale Youtube Versiliana Festival e saranno in onda anche su Noi Tv, TV Parma, Tele Etruria, Umbria Tv e Toscana TV.