Turislucca, riparte dopo il lockdown un’altra stagione turistica “a cielo aperto”

Riparte dopo il lockdown un’altra stagione turistica “a cielo aperto”. A parlare, per un settore particolarmente colpito dalle chiusure per la pandemia, è Turislucca.

“Per noi guide turistiche, abituate a macinare chilometri – si legge in una nota – ad accompagnare gruppi provenienti da ogni parte del mondo, a fare “assembramenti” per spiegare le meraviglie che ci circondano questa sarà un’estate da ricordare. Abbiamo trascorso il periodo di lockdown a fare visite guidate virtuali, a pianificare nuove proposte turistiche, nel rispetto delle normative anti-contagio, ed ora finalmente siamo tornati in pista. Siamo contenti e molto motivati. Ricominciare non è mai facile, ma noi siamo pronti meglio di prima, con più entusiasmo, più energia, ad accogliere nuovi viaggiatori e a far vedere loro il meglio della di Lucca e di tutta la Toscana”.

“Per la ripartenza – spiegano da TurisLucca – abbiamo puntato ad un turismo italiano con dei tour dedicati soprattutto a visitatori di prossimità”.

Il calendario di visite – per l’estate 2020 – è ricco di proposte per tutti i gusti e per tutte le età: dalla scoperta, a tempo di musica, della città con il tour Passeggiata musicale con giovani artisti alla ricerca di grifoni, draghi, cavalli e sirene sulle facciate delle chiese con il tour dedicato ai più piccoli Lucca Kids Tour fino ad arrivare alla Visita ai sotterranei dei baluardi delle Mura di Lucca passando per Villa Reale di Marlia, con il tour Look out Lucca. E questo è solo l’inizio.

“Abbiamo in programma – dicono da TurisLucca – anche visite guidate notturne, visite ai sotterranei di chiese e palazzi molto altro. Il calendario è pieno di belle scoperte a voi la scelta. E bentornati a Lucca e in Toscana”:

Per una migliore organizzazione delle visite e garantire il rispetto dei protocolli sanitari in atto per l’emergenza Covid-19, è richiesta la prenotazione scrivendo all’indirizzo mail turislucca@turislucca.com oppure telefonando al numero 0583. 342404.

Maggiori informazioni su tutte le visite guidate in programma sono disponibili sul sito e sulla pagina Facebook.