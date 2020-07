Negozi aperti di sera, domani terzo appuntamento con i ‘Giovedì di luglio’

Terzo appuntamento con i ‘Giovedì di luglio’. Anche domani (16 luglio) i negozi saranno aperti fino a tarda sera grazie all’iniziativa promossa dal Centro commerciale Città di Lucca di Confcommercio che dà la possibilità a tutti di fare un giro in città in un orario non convenzionale. Un evento di lunga data ormai, molto apprezzato dai lucchesi, che anche quest’anno sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico.

“Dopo il debutto del 2 luglio – afferma il presidente del Ccn Matteo Pomini –, la scorsa settimana si è registrato un incremento di persone in centro rispetto a sette giorni prima. Questo naturalmente è già un risultato importante, visto che uno dei nostri primi obiettivi quest’anno è quello di lanciare un segnale positivo e di fiducia. Ecco perché auspichiamo la presenza anche domani sera di molta gente, con la speranza che le persone abbiano voglia di venire a trovarci nei nostri negozi. Per quanto riguarda il mese di luglio le aperture serali saranno solo in occasione dei giovedì, mentre ad agosto la nostra intenzione è quella di raddoppiarle anche ai venerdì, affiancandoci alcune iniziative collaterali. Di sicuro possiamo già anticipare adesso che si terrà una serata speciale di apertura dei negozi sabato 1 agosto, in concomitanza con l’avvio dei saldi”.