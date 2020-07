Coldiretti, successo per la prima del mercato di Campagna Amica in Piazzale Verdi

Partenza con il turbo per il mercato di Campagna Amica a Lucca. Debutto con tanta gente in Piazzale Verdi per il primo mercato contadino di Coldiretti. A tagliare il nastro c’erano insieme al presidente di Coldiretti Lucca, Andrea Elmi ed il direttore, Maurizio Fantini, l’assessore alle attività produttive del Comune di Lucca, Valentina Mercanti.

Per tutti i giovedì dalle 8 alle 13 la filiera corta della rete di Campagna Amica sinonimo di tracciabilità, trasparenza, qualità, stagionalità e sostenibilità sarà protagonista all’interno delle Mura di Lucca in un punto di grande visibilità e di facile accesso con ogni mezzo. In vendita tutto il necessario: dal pesce a miglio zero, che in questo particolare periodo necessiterà di essere preventivamente prenotato agli ortaggi e frutta di stagione. E poi confetture, formaggi di vacca e capra, miele, pesce fresco, piante e fiori e tutto quello che serve per un’alimentazione salutare.

“Grazie di cuore ai tanti cittadini – spiega Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca – che hanno voluto condividere con noi il debutto di questo nuovo appuntamento che sono certo essere destinato a crescere con il tempo. Ringrazio il Comune di Lucca per questa bella opportunità, per questa bella piazza, che permette al nostro progetto di avere anche una connotazione turistica e di promozione del territorio notevole”.

Sono attualmente quattro i mercati di Campagna Amica aperti in provincia di Lucca. A Viareggio, in via Fratti, il martedì; il giovedì mattina a Seravezza, in località Pozzi, il venerdì a Massarosa nella piazza del mercato ed il sabato in Piazza Romboni a Camaiore.