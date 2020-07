Compostaggio, Baronti: “Sito mai pensato solo per i rifiuti di un solo comune”

Compostaggio, l’ex assessore comunale e regionale Eugenio Baronti torna a intervenire. Lo fa per chiarire la sua posizione e differenziarsi da quella del centrodestra che ha fin da subito cavalcato la polemica.

“Gli attacchi della destra capannorese e lucchese – dice – alla cancellazione definitiva dell’impianto di compostaggio di Capannori sono a dir poco strumentali e inaccettabili. Provengono da quelle forze ultra inceneritoriste ad oltranza che nel 2005, quando iniziammo la transizione verso il sistema della raccolta differenziata porta a porta, si opposero, ci attaccarono con veemenza, manifestarono contro, così come si opposero, nel corso degli anni, ad ogni localizzazione dell’impianto di compostaggio“.

“Nel mio primo intervento – dice Baronti – quando ho sollevato, nel silenzio generale, questa questione, per evitare fraintendimenti e rischi di strumentalizzazioni, ho affermato che la non realizzazione dell’impianto di compostaggio non vanifica comunque la grande opera meritoria e positiva del sistema capannorese di raccolta differenziata. Ho detto semplicemente, che la sua realizzazione avrebbe creato maggiori benefici ambientali, economici ed occupazionali per tutta la Piana lucchese e su questo mi sembra non ci sia ombra di dubbio”.

“Quello che mi stupisce – commenta – è leggere le affermazioni di Alessio Ciacci, persona molto informata sui fatti, con cui mi dispiace polemizzare, ma sono costretto perché tirato per i capelli, quando scrive che oggi non si può pensare ad un impianto solo al servizio di un solo Comune che produce poche migliaia di tonnellate di Forsu l’anno perché l’impianti oggi devono essere pensati e realizzati nell’ambito dell’Ato Costa di cui Capannori fa parte. Si può sostenere legittimamente la scelta del sindaco Menesini senza alcun bisogno di fare affermazioni di questo genere prive di fondamento. Infatti l’impianto previsto prima a Salanetti, poi al Frizzone, infine ai Poderacci e poi cancellato completamente dal sindaco Menesini, non è mai stato pensato e progettato a servizio di Capannori ma come impianto, prima, negli anni Novanta, al servizio dell’intera provincia di Lucca inserito in quello che fu il piano provinciale dei rifiuti e successivamente, a servizio dell’Ato inserito nel piano d’ambito. Infatti, la taglia dell’impianto previsto era di 60mila tonnellate annue ben lontane dalle circa 5mila tonnellate prodotte da Capannori”:

“Dove sta scritto che un impianto d’ambito deve essere realizzato a Livorno e non a Capannori se siamo nello stesso ambito?- conclude Baronti – È stato deciso perché Capannori non è stato in grado di individuare un sito in quasi 30 anni? Molto probabilmente sì e ce lo meritiamo, ma allora averlo rimosso persino dalla discussione politica in questi ultimi 8 anni è stato, a mio modesto avviso, un imperdonabile errore politico. Io, fossi in Luca, mi batterei nell’ambito dell’Ato Costa per non perdere questo impianto e, allo scopo, per recuperare la credibilità persa in troppi anni di immobilismo, recupererei, con una delibera urgente, il sito del Frizzone già verificato e autorizzato a suo tempo”.