Fondazione Ragghianti, disponibile on line l’articolo dedicato al pittore lucchese Pietro Nerici

È a disposizione, sul sito internet della Fondazione Ragghianti, un nuovo articolo selezionato da Luk, la rivista annuale pubblicata dalla Fondazione.

Questa settimana è disponibile il download gratuito in formato pdf del saggio di Chiara Lera Pietro Nerici, artista dei due mondi, tratto dal numero 22 di Luk (nuova serie) del 2016.

Pittore, disegnatore, incisore, muralista e scultore, Pietro Nerici nasce nel 1918 a Lucca. Nel 1947 emigra in Brasile, dove rimarrà 25 anni insegnando, eseguendo opere per committenze pubbliche e private ed esponendo in mostre personali e collettive. Da una pittura di matrice prettamente figurativa, negli anni ‘50 si avvicina progressivamente all’astrazione, divenendo tra i pionieri del movimento astratto sudamericano. Nel 1973 decide di fare ritorno a Lucca dove si dedicherà all’insegnamento e dove, pur rallentando l’attività espositiva, continuerà a dipingere instancabilmente fino al 1995, anno della sua morte.

Recentemente la Fondazione Ragghianti ha acquisito, tramite gli eredi dello storico lucchese Guglielmo Lera, il Fondo Pietro Nerici composto da circa 400 volumi, riviste, opuscoli, la tesi di laurea di Chiara Lera e documenti d’archivio che permetteranno ulteriori studi sull’artista.

Chiara Lera nasce a Lucca nel 1985 dove attualmente vive e lavora. Diplomata in pittura all’Accademia di belle arti di Carrara, ha seguito un percorso di studi negli ambiti del web design, della grafica e dell’allestimento a Barcellona, Valencia e Firenze. Ha insegnato all’Accademia di belle arti di Perugia e attualmente lavora come docente, artista e grafico web.