Il dl rilancio è legge: approvato anche il SuperBonus 110%

Il Dl rilancio è legge. È stato appena approvato in Senato e con esso è stato approvato definitivamente il SuperBonus 110% per le ristrutturazioni energetiche e sismiche.

Adesso mancano i famosi decreti attuativi e le circolari della Agenzia delle Entrate. Ma ciò non toglie che sia già possibile, per chi vorrà usufruire della eccezionale agevolazione, iniziare una fase di diagnosi per valutare la fattibilità della ristrutturazione ed accertarsi della congruità catastale dell’immobile oggetto degli investimenti.

Durante l’iter di approvazione alle Camere sono intanto state rafforzate le agevolazioni per interventi di efficienza energetica e misure antisismiche sugli edifici effettuati dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021. Per le persone fisiche il bonus si applica per gli interventi realizzati sulle seconde case. La legge esclude in maniera chiara le abitazioni di lusso, ville e castelli mentre potranno usufruire dello sconto fiscale i proprietari delle villette a schiera.

Sono stati introdotti anche nuovi tetti di spesa che cambano in base al tipo di abitazione e/o numero di appartamenti nei condomini. Per coloro che non vogliono o non possono portare in detrazione le spese al 110% è stato prevista la possibilità di cedere il superbonus alle imprese che eseguono i lavori o ad un istituto finanziario. Prevista infine la possibilità di riconoscere la detrazione fiscale ai cittadini, o il credito d’imposta alle aziende, in caso di sconto in fattura o cessione, anche per spese o fatture emesse a stato avanzamento lavori.

