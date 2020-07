‘Notti magiche’ torna ad Altopascio con luna park e cinema sotto le stelle

Un tuffo negli anni Ottanta, con musica e allestimenti a tema, negozi e locali aperti, il centro paese chiuso al traffico, il cinema all’aperto in piazza Ospitalieri e una sorpresa, attesa, per i più piccoli. Nuovo fine settimana, nuovo appuntamento con Notti Magiche, le quattro serate a tema, promosse e organizzate dal Centro commerciale naturale e dall’amministrazione comunale nell’ambito della campagna #IoScelgoAltopascio, che ogni venerdì trasformano Altopascio e via Cavour in un giardino sotto le stelle in pieno centro, chiuso al traffico e aperto alla socialità.

Domani (17 luglio) l’appuntamento sarà con gli anni ’80: locali e negozi aperti fino a tarda sera, shopping in notturna, vetrine a tema, musica in sottofondo, luminarie in tutto il paese, allestimenti e tante cose buone da fare e da mangiare. Il tutto, ovviamente, in sicurezza, nel massimo rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Le sorprese non finiscono, perché da questo sabato (18 luglio) e fino al 2 agosto nel parcheggio di piazzale Aldo Moro troverà casa un baby Luna-park, con nove attrazioni pensate proprio per i più piccoli. Per coloro, cioè, che più di altri hanno sofferto le restrizioni dei mesi passati, con la sospensione delle attività sportive, l’impossibilità di andare a scuola, la perdita del contatto umano e relazionale con amici, insegnanti, parenti. Diverse e divertenti le giostre previste: il mini-ottovolante, la giostra per bambini, il salto trampolino, lo scivolo taboga, la giostra a seggiolini, il tiro ad aria compressa, il cinesfera, il castello incantato e il mini-tappeto volante. E poi dolci e caramelle per tutti con il banco del chiccaio.

Chi, invece, preferisce unire la passeggiata serale a un bel film sotto le stelle, potrà fermarsi in piazza Ospitalieri, dove, fino al 31 luglio e poi di nuovo dal 1 al 31 agosto, c’è Arena Puccini, il cinema all’aperto. Domani (17 luglio) e sabato 18 la programmazione propone l’ultimo film di Gabriele Muccino Gli anni più belli, con Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. Chiude il fine settimana, domenica 19, la struggente pellicola di Francesco Amato, tratta da una storia vera, “18 regali”. Inizio spettacolo, alle 21.30.