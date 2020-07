Piazza del Giglio, c’è ‘Donne all’opera’

Nuovo appuntamento con l’opera lirica per la rassegna Piazza del Giglio. Per Donne all’opera domani (17 luglio), alle 21, di fronte alla facciata del teatro, si esibiranno Antonella Biondo e Lara Leonardi (soprano), accompagnate al pianoforte da Arianna Tarantino.

Il teatro del Giglio è teatro di tradizione e da sempre fa della lirica un punto di forza, restituendola alla città di Lucca come patrimonio artistico e culturale condiviso, alla base dell’immaginario collettivo e del gusto artistico italiano. Una tradizione che si proietta nel futuro grazie a giovani interpreti e donne carismatiche. Per la rassegna Piazza del Giglio, ecco tre talenti, Antonella Biondo, Lara Leonardi e Arianna Tarantino, che con eleganza e passione interpreteranno un’antologia brillante e fresca di celebri pagine liriche (Bellini, Rossini, Bernstein, Puccini), nella forma intima ma di grande presenza del recital al pianoforte e voci.

La rassegna Piazza del Giglio proseguirà giovedì (23 luglio) alle 21 con Biancaneve, spettacolo cult del teatro Del Carretto, rappresentato in tutto il mondo, emozionando bambini e adulti travalicando barriere linguistiche e culturali. Giovedì 29 luglio alle 21 invece ancora musica con Quinto Aere: profumo di ottoni, per una serata ricca di divertimento e swing. La rassegna si concluderà venerdì 30 luglio alle 21 con I sacchi di sabbia e Massimiliano Civica in Andromaca da Euripide.

I biglietti per la rassegna piazza del Giglio costano 10 euro (sono previste speciali riduzioni per famiglie). Informazioni e acquisti online sul sito; prenotazioni al numero 366.6593993. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17., Acquisti in biglietteria il giorno dell’evento, con orario continuato dalle 15,30 a inizio spettacolo.