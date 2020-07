Una stagione tutta da inventare: Lucca Info & Guide accetta la sfida

Un periodo strano e complesso è appena passato e ognuno l’ha vissuto a modo suo, in base al proprio carattere e alla propria professione. Tra quelli che sono rimasti a casa c’è chi ha cantato dai balconi, chi ha riprodotto quadri famosi con quello che aveva in casa, chi ha continuato a lavorare in smart working, chi si è depresso perché non poteva vedere gente e chi si è esaltato proprio perché la gente non la poteva vedere.

Tra chi è rimasto a casa ci sono state anche le guide turistiche, abituate a lavorare fuori, a parlare con le persone, tante persone, di vari tipi e lingue; tutto d’un tratto si sono ritrovate tra 4 mura, a obbligare i congiunti e gli animali a seguirle in tour lampo: dal bagno alla cucina, passando per il salotto. Così, giusto per non perdere l’abitudine.

Le guide dell’associazione Lucca Info & Guide non sono state da meno, non si sono lasciate prendere dalla disperazione per una stagione turistica che si stava prospettando sui generis e hanno iniziato a parlare, a incontrarsi virtualmente e far lavorare insieme tanti cervelli. Ecco che ne è uscito un programma a tutto tondo, prima per tenere compagnia durante la quarantena a chi era a casa con articoli, cruciverba e video sulla pagina Faceboo , successivamente per far ripartire il turismo a Lucca e non solo.

È nata una collaborazione con Villa Reale di Marlia, dove oltre ad aderire al progetto di visite guidate del fine settimana, ha proposto anche un nuovo servizio di guida diffusa all’interno del parco. Tante delle proposte pensate sono arrivate al tavolo “virtuale” del Comune e da quel tavolo è nata una serie di eventi estivi e autunnali, pronti a soddisfare ogni aspettativa. Si parlerà a partire da fine luglio di giardini di marmo, di sete preziose, di religiosi viandanti, e di vie d’acqua straordinarie. E per chi fosse a Lucca solo nel fine settimana, c’è il tour delle 11 che parte tutti i sabati e le domeniche dalla statua del Burlamacchi in piazza San Michele, e le visite guidate della domenica al Museo Lu.C.C.A.

Ma perché fermarsi solo a Lucca? Perché non scoprire tutto ciò che gira intorno o vicino alla città? Le socie e i soci di Lucca Info & Guide hanno calendarizzato visite ad una Pietrasanta d’autore e ad una Viareggio che da sempre lega la sua storia al mare. I tour sono a prenotazione obbligatoria, per meglio garantire il rispetto delle misure di sicurezza dovute all’emergenza Covid-19. Basta scrivere una mail a luccainfoguide@gmail.com o telefonare al 345.0224989.

In aggiunta ai tour è poi possibile sentire a turno alcuni membri dell’associazione svelarvi curiosità sulla città, ogni venerdì alle 15,30 sintonizzandosi sulle frequenze di Radio 2000.