Casa di riposo di Marlia, si riattiva il bocciodromo

Si riattiva il bocciodromo situato nel parco della casa di riposo di Marlia grazie ad un contributo del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca. E’ stato infatti realizzato un nuovo vialetto di ingresso accessibile anche alle persone in carrozzella che collega il marciapiede all’area del gioco delle bocce. Inoltre è in fase di realizzazione la pulizia e la risistemazione del bocciodromo che tra alcuni giorni tornerà usufruibile.

“Il bocciodromo rappresenta un luogo importante per gli anziani della casa di riposo di Marlia, perchè dà loro la possibilità di svolgere un’attività a loro molto gradita e al contempo di stare in compagnia e socializzare – afferma l’assessore ai lavori pubblici Davide Del Carlo che ha compiuto un sopralluogo all’area -. Ringraziamo quindi il Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca per il contributo concesso, grazie al quale è stato possibile riqualificare e riattivare quest’area di gioco’.