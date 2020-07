Contributi per gli affitti, arrivano 600mila euro a negozi e artigiani

Contributi economici a sostegno del pagamento del canone di affitto per attività commerciali ed artigianali per i mesi di marzo ed aprile in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si tratta della nuova misura da 600mila euro totali che si traduce nell’obiettivo di dare 500 euro una tantum alle attività commerciali (circa 4200, ndr) che vara l’amministrazione comunale. Il via libera è arrivato questa sera dopo il dibattito in consiglio comunale. “Gli uffici – spiega l’assessore Mercanti – hanno lavorato per rendere i pagamenti tempestivi grazie al sistema informatico. Non sarà una delibera risolutiva, ma sappiamo che il tema dell’affitto è la vera spada di Damocle per le imprese in questo momento. Continuiamo a monitorare la situazione perché quello che è successo avrà strascichi duraturi”.

Una delibera che si propone di procedere ad un’equa distribuzione dei fondi a disposizione, predisponendo una graduatoria che tenga conto di parametri diversificati e che consenta l’accesso a soggetti esclusi da provvedimenti analoghi. Tra i requisiti ci sono anche quelli di non aver avuto un volume d’affari 2019 a fini Iva superiore a 500mila euro se si tratta di attività che effettuano cessione di beni, oppure di 350mila se sono attività che effettuano prestazioni di servizi.

Il consigliere Marco Martinelli presenta un emendamento alla delibera, chiedendo che anche i soggetti beneficiari dell’esenzione sulla tassa per il suolo pubblico possano accedere al contributo: “Si tratta di attività che vivono un momento di grave difficoltà e ci sembra giusto che anch’esse possano beneficiarne”.

Sul punto l’assessore Mercanti replica che “si è deciso così perché dovremmo estendere la platea dei beneficiari aggiungendo altre 160 imprese e rendendo il contributo irrisorio per chi, come i negozi di abbigliamento, non ha usufruito di agevolazioni come quelle previste per bar e ristoranti. La coperta è corta e le entrate e le uscite devono trovarsi in pareggio”.

La consigliera Martini evidenzia come il sistema di criteri diversificato – uno di questi è che il fondo dell’attività commerciale sia sotto i 300 metri quadri – consentirà di dare una mano alle piccole attività. “Non abbiamo la presunzione di risolvere i problemi – spiega – ma si tratta di un piccolo passo che sappiamo essere apprezzato. Una reazione a livello di attività culturali – ricorda – c’è stata, così come ci si sta muovendo dal punto di vista del turismo. Un altro tema importante è quello dell’affitto: è importante far sentire alle piccole attività che ci siamo”.

Per Barsanti si tratta di una misura “doverosa per sostenere le attività, anche se è poco. Si tratta del minimo, si poteva fare molto di più”. Buchignani, invece, parla di un importo comunque notevole e trova corretti i requisiti richiesti: “Questa misura dà il senso alle imprese di non essere state lasciate sole, anche se il contributo non sarà grande”.

Bocciato l’emendamento di Marco Martinelli, mentre la pratica 86/2020 sui contributi economici per gli affitti passa con immediata eseguibilità.