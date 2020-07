“Famiglie rifiuti zero”, incontro pubblico al Parco scientifico

In occasione del rilancio del progetto Famiglie Rifiuti Zero nato nel 2017 su iniziativa di Comune di Capannori, Centro di Ricerca Rifiuti Zero ed Ascit lunedì (20 luglio), alle 21, al Parco scientifico di Segromigno in Monte si terrà un incontro pubblico rivolto ai nuclei familiari che vogliono aderire a questa buona pratica. Interverranno l’assessore all’ambiente Giordano del Chiaro e Rossano Ercolini, coordinatore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero e di Zero Waste Italy.

Il progetto, che attualmente vede l’adesione di 65 famiglie per un totale di circa 250 persone, mira alla riduzione del rifiuto indifferenziato attraverso attente pratiche di acquisto dei prodotti, la pesatura degli scarti e l’utilizzo della compostiera domestica, proseguirà con le famiglie che già ne fanno parte, aprendosi però a nuove adesioni che dovranno pervenire entro il prossimo 31 luglio. Per le ‘Famiglie rifiuti Zero’ aderenti al progetto si prevedono due novità: l’aumento dello sconto sulla parte variabile della tariffa rifiuti che potrà arrivare fino al 70% e la possibilità di praticare il lombricompostaggio al posto del normale compostaggio domestico realizzato con la compostiera fornita da Ascit.

“Famiglie rifiuti zero è un progetto che ha fatto registrare risultati molto positivi, dimostrando che seguendo precise regole è davvero possibile spingere la raccolta differenziata fino quasi al cento per cento, a fronte comunque di una già ottima percentuale raggiunta dalla cittadinanza capannorese – spiega l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro -. Abbiamo quindi deciso di potenziarlo incentivando nuove famiglie ad aderirvi attraverso l’ aumento degli sconti sulla parte variabile della tariffa rifiuti, che complessivamente può raggiungere il 70%. Prevediamo inoltre la possibilità di sperimentare un nuovo sistema di compostaggio domestico, basato sulla lombricoltura, che necessita di meno spazio e dà ottimi risultati. Invito quindi tutti i cittadini interessati ad aderire a questa positiva esperienza, che spero siano numerosi, a partecipare all’incontro pubblico di lunedì prossimo durante il quale saranno dati tutti i dettagli relativi all’adesione”.

Alle famiglie rifiuti zero viene richiesto l’utilizzo della compostiera domestica, l’autopesatura prima dell’esposizione fuori casa delle frazioni multimateriale leggero, vetro, organico, carta, pannolini, pannoloni; la pesatura all’ isola ecologica degli ingombranti e Raee smaltiti; la pesatura certificata del sacco indifferenziato da parte di un membro del Centro di Ricerca Rifiuti Zero. Per aderire al progetto inviare una mail all’indirizzo centrorifiutizero@gmail.com.