Riaprirà a senso unico la strada statale 12 del Brennero a S. Michele in Escheto. La data indicata è quella del prossimo 1 agosto. Il cantiere, fin dall’inizio oggetto di critiche per la sua lentezza e per i disagi che avrebbe provocato a residenti e attività di Pontetetto, volge ormai a conclusione.

Ad assicurarlo è l’assessore alle strade Celestino Marchini, che proprio ieri (18 luglio) ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dai lavori, partiti a seguito di uno smottamento che aveva seriamente danneggiato la strada.

Foto 3 di 3





“In settimana – afferma – sono stati ultimati i getti della trave che collega pali e tiranti. Per completare l’opera occorre mettere in tensione i tiranti, installare i parapetti, asfaltare la carreggiata, risagomare la gora e collaudare l’opera”.

Dal primo agosto, dunque, quel tratto di strada tornerà di nuovo percorribile ma soltanto una corsia. Per vedere il completamento delle opere servirà ancora del tempo. I lavori erano partiti nell’aprile scorso, dopo ritardi dovuti – ha sempre spiegato l’amministrazione – alle difficoltà dell’intervento di messa in sicurezza.