Castiglione, annullata la festa medievale: è la prima volta in 20 anni

Un’altra tradizione garfagnina costretta al rinvio a causa del coronavirus. Per la prima volta dopo 20 anni la festa medievale di Castiglione di Garfagnana è stata annullata. L’evento è rimandato al 2021.

“Per la prima volta dopo 20 anni di festa medievale, purtroppo, quest’anno siamo costretti ad annullare l’evento – si legge nella nota degli organizzatori -. Per organizzare questi due splendidi giorni di festa, noi organizzatori, iniziamo a lavorare fin dall’inverno precedente, ma quest’anno a causa dell’emergenza per il Covid-19 abbiamo dovuto interrompere la nostra attività. Abbiamo aspettato fino all’ultimo momento utile per capire se potevamo offrirvi una festa degna dei nostri sforzi ma, limitati dalle regole sul distanziamento sociale, ci siamo resi conto che avremmo perso gran parte della genuinità e del calore che ogni anno cerchiamo di trasmettere a tutti voi e quindi, a malincuore, abbiamo deciso che era meglio saltare un’edizione piuttosto che offrirvi una festa ‘menomata’ di quell’atmosfera unica che ogni anno si vive per le strade del nostro splendido borgo”.

“Vi diamo appuntamento al prossimo anno – concludono gli organizzatori – sicuri di ritrovarci tutti insieme per rivivere la magia che Castiglione offre ai suoi visitatori durante la festa medievale”