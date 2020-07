Ceccarelli: “Rifiuti, intesa con Livorno è un grande passo avanti”

“L’intesa con Livorno passo in avanti verso una gestione integrata dei rifiuti”. Sono parole di Gaetano Ceccarelli, capogruppo dei Popolari e Moderati di Capannori, che prende le difese dell’accordo ricercato e sottoscritto dall’amministrazione Menesini.

“In tema di impianti di smaltimento rifiuti e di compostaggio – sostiene -, è illusorio e controproducente ragionare secondo schemi ormai superati dal percorso avviato da alcuni anni anche con la costituzione della società Retiambiente, partecipata da 100 Comuni, finalizzato alla gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati nell’Ato Toscana Costa del quale Capannori fa parte. Dunque è necessario ed utile programmare le politiche di settore in una logica di area vasta, essendo consapevoli che le intese tra Comuni soprattutto se questi hanno un peso rilevante all’interno dell’Ato, consentono di ottimizzare la realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero previsti e conseguentemente di gestire al meglio i rifiuti urbani ed assimilati”.

“In tale quadro – aggiunge – è perciò positiva la volontà dei Comuni di Capannori e Livorno, di concludere un intesa che prevede la realizzazione di un impianto di compostaggio nell’area livornese avente una capacità di trattamento di 60.000 tonnellate/anno, con produzione di compost di qualità e biometano. Perciò non si tratta di regalare qualcosa ad altri ed infatti come prima contropartita, il Comune di Capannori potrà conferire in tale impianto i rifiuti raccolti nell’area di competenza avvalendosi di tariffe agevolate, con ovvie ripercussioni positive sulle bollette a carico dell’utenza. Peraltro, perché non dircelo è la realtà, la localizzazione del compostaggio nella nostra zona è sempre stata molto problematica a causa di caratteristiche proprie del territorio capannorese, urbanistiche, idrauliche, ecc. Inoltre, grazie all’intesa in via di perfezionamento, si svilupperanno sinergie tra l’Ascit e l’Aamps che è l’azienda omologa di Livorno, allo scopo di introdurre anche in quell’area il sistema di tariffazione puntuale già adottato efficacemente da anni a Capannori. Una ulteriore collaborazione che potrà portare a vantaggi aggiuntivi reciproci. Pertanto il nostro impegno andrà nella direzione di favorire il percorso già avviato tra il Comune di Capannori e quello di Livorno, affinché questo si rafforzi e si estenda, per ottimizzare la gestione dei rifiuti e ridurre i costi a carico dei cittadini con il massimo rispetto dell’ambiente, nel solco già ben tracciato da anni a Capannori”.