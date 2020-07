Del Ghingaro: “Lega assente quando si varano gli investimenti per Viareggio”

Banchi della Lega vuoti al consiglio comunale di Viareggio per le pratiche di bilancio. A stigmatizzare l’assenza dei consiglieri è il sindaco Giorgio Del Ghingaro: “La Lega aveva protestato perché non si facevano i Consigli Comunali di persona. Ma come potete vedere i banchi sono vuoti. Abbiamo approvato importanti investimenti per la città, ma la Lega non c’era, esattamente come quando abbiamo dato il via al regolamento urbanistico. Riporto solo la realtà ed evito di fare qualsiasi commento”.

Secca la smentita degli interessati: “La Lega – hanno scritto in un post su Facebook – era presente in aula ed ha votato contro le salvaguardie di bilancio, a favore dei provvedimenti per le categorie economiche e contro i debiti fuori bilancio. Poi ha lasciato l’aula per protesta contro i soliti ritardi ed incompletezze delle delibere portate all’ultimo tuffo e dei pareri dei revisori dei conti consegnati ad 1 ora dal Consiglio Comunale. Le bugie hanno le gambe corte”.