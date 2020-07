Domenico Manzione ospite al Real Collegio di Lucca

Si apre la terza settimana del Real Collegio estate, la rassegna culturale nel chiostro medievale di Santa Caterina. Quattro gli appuntamenti tra conversazioni di attualità e musica, dalla classica al pop, in programma nei prossimi giorni.

Domani (21 luglio) alle 21,15 la giustizia italiana sarà al centro del consueto talk condotto dal giornalista Paolo Mandoli. Tre gli ospiti della serata: il sostituto procuratore generale della Corte di appello di Firenze Domenico Manzione, e i giornalisti Marco Amerigo Innocenti e Paolo Pacini. Mercoledì (22 luglio) alle 18,30 tornerà invece a risuonare nel chiostro la musica da camera eseguita dal Quartetto Leonardo nell’ambito del festival Virtuoso e Belcanto organizzato in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. L’ensemble nasce nel 2019 dall’incontro di quattro giovani musicisti legati dalla passione per il repertorio quartettistico, studenti in prestigiose scuole europee come l’Universität für Musik und Kunst di Vienna, la Musikhochschule di Lugano e Hannover. Il primo violino è Sara Pastine, il secondo Fausto Cigarini; alla viola Salvatore Borrelli e al violoncello Lorenzo Cosi.

Giovedì (23 luglio) alle 21,15 prima serata della rassegna a cura del Circolo Lucca Jazz. Sul palco il Marco Cattani Quartet, il gruppo che prende il nome dal chitarrista e che vanta la presenza di Fabrizio Desideri al sax, Mirco Capecchi al contrabbasso e Michele Vannucci alla batteria. In repertorio, tra gli altri, grandi classici di Duke Ellington, George Gershwin e Charlie Parker. Infine, sabato (25 luglio) alle 21,15 l’associazione Don Franco Baroni onlus porta in scena i Canti-contagio. L’armonia contro la pandemia. Una serata tutta da cantare condotta da Emanuela Gennai. Nei panni dell’ospite d’onore ci sarà il cantante lucchese Roberto Borelli. Con lui Raul Marini, Simone Pe’, Paolo Nucci, Benedetta Cinquini, Gloria Meloni, Iris Dorothea, Patrizia Rubino, Roberta Citti, Elena Graunar, Romina Malagoli e Dylan Pedonesi. E’ consigliabile per ogni appuntamento presentarsi con almeno 15 minuti di anticipo per consentire lo svolgimento delle corrette procedure anticontagio previste dalla normativa per gli spettacoli all’aperto. L’ingresso è da via della Cavallerizza.