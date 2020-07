Moda e sostenibilità, Unicredit sarà il main sponsor di Pitti Immagine

Unicredit sarà il main sponsor di Pitti Immagine, leader nella promozione dell’industria e del design della moda italiana. Prosegue così l’impegno della banca per lo sviluppo dei territori e il supporto dell’eccellenza Made in Italy. Una collaborazione triennale che si inaugura con il lancio di The Sustainable Style, il progetto di punta di un programma dedicato ai temi della sostenibilità e della promozione dei giovani talenti, che andrà ad arricchire il palinsesto di eventi e prodotti editoriali all’interno della piattaforma digitale Pitti Connect, la versione virtuale dei saloni estivi di Pitti.

“Siamo davvero felici di questa partnership – dice Antonella Mansi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana – e ringrazio UniCredit per la dimostrazione di fiducia. Ci sono forti motivi di convergenza tra le strategie e la missione del Gruppo Centro, di cui Pitti Immagine fa parte, e la politica di UniCredit: il lavoro al fianco delle aziende italiane che vogliono mantenere e conquistare i migliori mercati esteri, l’attenzione ai metodi e agli strumenti attraverso i quali i temi dell’innovazione e della sostenibilità possono diventare concretamente leve competitive per le piccole e medie imprese di qualità e, infine, il profondo radicamento sul territorio”.

“Abbiamo scelto di sostenere Pitti Immagine – rimarca Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit – perché riconosciamo nel suo approccio, attento a coniugare sensibilità commerciale e promozionale, consapevolezza dell’importanza degli elementi culturali, attitudine a una comunicazione diretta e spirito moderno, le leve giuste per accendere i riflettori su uno dei settori di punta del Made in Italy: la moda. Un’eccellenza produttiva che ha saputo conquistarsi posizioni di leadership a livello internazionale e che, messa a dura prova dalla crisi pandemica, non è esente dal rischio di perdere posizioni competitive. Qualità, sostenibilità e omnicanalità costituiscono fattori chiave nella nuova era post-Covid. Così come il commercio digitale, perché consente anche a realtà imprenditoriali di dimensioni minori di raggiungere mercati esteri ad alto potenziale. E’ di fondamentale importanza programmare nuove strategie che consentano una ripartenza veloce. UniCredit si impegna – come banca, supporter e hub di confronto e networking – a fare la sua parte per accompagnare il tessuto produttivo italiano”.

“Lavoreremo insieme per la moda italiana – conclude Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine – riversando sui nostri saloni e sui loro espositori le competenze, le risorse e le idee che scaturiranno da questa inedita e preziosa collaborazione. L’accordo triennale ci consentirà di operare su un orizzonte di medio e lungo periodo, ciò che serve a dare prospettiva e respiro anche alle azioni intraprese adesso pe fronteggiare l’emergenza”.

UniCredit, banca e partner del territorio, ha voluto sostenere e prendere attivamente parte alle iniziative di Pitti Immagine riconoscendo dunque in esse molteplici opportunità di rilievo per valorizzare il settore Moda Made in Italy, un comparto del quale UniCredit conosce i punti di forza e l’alto potenziale e per il quale offre servizi e soluzioni capaci di agevolare processi volti allo sviluppo dell’intera filiera produttiva e dell’internazionalizzazione. Un impegno concreto che il Gruppo bancario porta avanti per supportare l’economia reale con grande attenzione alla creazione di valore sostenibile.

Il supporto della Banca a Pitti Immagine rientra nel programma UniCredit per l’Italia, studiato dal Gruppo bancario per essere vicino alle comunità locali, attraverso interventi a sostegno di privati e imprese; e per la valorizzazione di iniziative e la realizzazione di progetti che possano rappresentare per i territori un’opportunità di dialogo, confronto e ripartenza.