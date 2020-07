Pubblicità alla stazione, Azione Ncc: “Deve essere tolta. Sono servizi abusivi”

Un consorzio di tassisti che offre servizi tipici delle auto a noleggio con conducente e una pubblicità in bella vista alla stazione di Viareggio. Succede a Viareggio e la denuncia arriva da parte di Azione Ncc che, a nome delle piccole e microimprese attive nel settore, ha chiesto all’amministrazione comunale di far rimuovere il maxi cartello.

“E’ scandaloso, sono servizi esercitati abusivamente, in violazione della legge – spiega il presidente di Azione Ncc Giorgio Dell’Artino, che ha chiesto tramite il proprio legale al Comune di Viareggio di rimuovere il cartello pubblicitario -. L’amministrazione comunale ci ha assicurato che lo avrebbe fatto, ma il cartello è ancora lì. Il cartello, di una cooperativa di taxi locale, promuove gite fuori porta a prezzi fissi, con la possibilità per l’utente di chiedere al tassista di aspettarlo durante la sosta, per tutto il tempo desiderato. Sono servizi tipici del noleggio con conducente non dei taxi: è solo l’ultimo caso, non è la prima volta che i tassisti li esercitano abusivamente. Un ulteriore schiaffo per le imprese Ncc che già devono fare i conti con prenotazioni cancellate fino all’anno prossimo e lavoro azzerato a causa del fermo del turismo internazionale”.