White Dolphin Records, fuori la nuova versione di ‘I put my eyes on you’ degli udinesi Devya

Pubblicata dalla White Dolphin Records di Porcari la nuova versione del digital 45 del gruppo udinese Devya I put my eyes on you. Il singolo estratto e rivisitato dell’album di Devya I don’t know what is Christmas ha sonorità ampie chitarre effettate, lunghi riverberi contrapposti e ritmica scarna ma puntuale.

La nuova versione, più corta e con arrangiamenti di tastiere, contribuisce a rielaborare elementi sonori come il post punk, il brit pop, e l’indie rock. I Devya in questa pubblicazione vede la partecipazione del cantante Filippo Turloni e di Devis Simonetti come polistrumentista. I put my eyes on you MKII è ora disponibile nei negozi di musica online e streaming.