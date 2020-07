As Barga, Leonardo Mori nuovo presidente. Primi colpi di mercato

Sta prendendo corpo il nuovo Barga sia nelle cariche sociali del nuovo Consiglio, sia dal punto di vista tecnico con i primi innesti nel mosaico.

Innanzitutto dopo la dolorosa scomparsa del presidentissimo Guido Mori, la società azzurra si è riunita in un’assemblea straordinaria di tutti i soci per nominare il nuovo presidente e l’intero consiglio. L’intera assemblea ha tributato un sentito e commosso minuto di raccoglimento e proposto la candidatura di Leonardo Mori alla presidenza. Il progetto della società nel triennio 2020-2023 ha l’obiettivo di raggiungere la Prima Categoria in un biennio.

Confermato lo staff tecnico legato alla prima squadra, con Raffaello Raffaelli ancora mister della prima squadra, Luca Notini direttore sportivo, Nicola Autiero direttore generale e nominato anche vicepresidente, figura carismatica all’interno del consiglio, e poi l’ingresso come coordinatore dell’area tecnica di Federico Sartini, fino alla scorsa stagione titolare tra i pali della squadra.

Novità anche per la squadra juniores. Andrea Lucchesi è il nuovo mister, con un passato da giocatore e allenatore nel settore giovanile del Barga. Avrà a fianco come collaboratori Alessio Santi e Federico Berlingacci. Direttori sportivi della juniores nominati sono Marco Fabbri e Lulzim Shehu.

Nicola Autiero assume il ruolo anche di vicepresidente insieme al riconfermato Giuliano Luti.

L’organigramma

Presidente: Leonardo Mori

Vicepresidenti: Nicola Autiero e Giuliano Luti

Segretario: Leonardo Barsotti

Direttore amministrativo: Umberto Pedrigi

Addetto stampa e pubbliche relazioni: Leonardo Barsotti

Rapporti con la società Valle del Serchio – Ghiviborgo: Fabio Bacci

Direttore sportivo prima squadra: Luca Notini

Direttore sportivo juniores: Marco Fabbri e Lulzim Shehu

Coordinatore area tecnica: Federico Sartini

Consiglieri: Barsotti Stefano, Romei Simone, Marchi Stefano, Togneri Giuseppe, Togneri Giancarlo, Togneri Giovanni, Bertellotti Riccardo, Coppedè Giampiero, Fabbri Marco, Shehu Lulzim, Mutigli Bruno, Santi Alessio, Berlingacci Federico

Per quanto riguarda la campagna acquisti 2020/2021 con la stagione che avrà inizio probabilmente a metà ottobre, l’area Tecnica ha piazzato i primi colpi. Il primo tassello è l’arrivo del nuovo portiere Gabriele Ferrari. Nell’ultima stagione ha difeso la porta del Vagli, già nel passato ha giocato a Barga quando allenatore è stato Contadini; in difesa arriva dall’Acquacalda il forte difensore centrale Francesco Chiocchetti, considerato dagli addetti ai lavori uno tra i migliori difensori della categoria. A dare una mano a centrocampo e in fase offensiva due gemelli, Cristian e Manuel Iacomini carichi e vogliosi di fare bene e di dare una grossa mano al Barga. Ma il Barga fa anche un investimento a lunga scadenza, dal Castelnuovo prende a titolo definitivo il giovane Filippo Marchi classe 2002, barghigiano doc attaccante dotato di una ottima tecnica sul quale l’intera società punta decisamente per il futuro. Per quanto riguarda il reparto attaccanti top secret sui nomi che la società sta trattando; si tratta di attaccanti di categorie superiori che dovranno alzare il livello tecnico della squadra e garantire un ottimo bottino di reti.

Confermatissimo lo zoccolo duro della squadra, dai vari Gavazzi, Simoncini, Rigali, Mutigli, Fabrizio Marchi, Giusti, Reti, con la “promozione” in prima squadra dei giovanissimi classe 2001 Anass Ghafouri, Davide Togneri, Patrick Moscardini e Federico Bonomini.