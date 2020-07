Comune di Camaiore, oltre 200mila euro per l’emergenza Covid-19

Nell’ambito di due diversi bandi per l’emergenza Covid-19, il Comune di Camaiore ha ottenuto i finanziamenti da utilizzare in due diversi ambiti.

Il primo è legato al Piano operativo nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di proposte per l’attuazione dell’obiettivo di migliorare la sicurezza e la fruibilità degli ambienti scolastici.

Il programma ha importanti finalità rivolte all’adozione di misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19 all’interno delle scuole, anche se non consente di utilizzare il finanziamento per aumenti volumetrici dei plessi o per l’acquisto e messa in opera di strutture esterne, come gazebi o tensostrutture.

Il Comune ha ricevuto fondi per 130mila euro che saranno utilizzati per l’adeguamento degli spazi (come ad esempio riconvertire laboratori in aule o dividere spazi funzionali) e l’acquisto di nuovi arredi.

Per quanto riguarda il secondo bando vinto dal Comune di Camaiore, per un importo che supera i 70mila euro, si inserisce nel solco dei fondi comunitari destinati agli enti pubblici. Si tratta di un primo acconto di una somma che andrà a coprire i maggiori costi che le ditte hanno dovuto sostenere per adottare le misure di sicurezza anti-Covid, nell’ambito dei cantieri per opere pubbliche.