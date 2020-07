Del Ghingaro e l’ex Arengo, Santini (Lega): “Annuncia di tutto pur di riempire i giornali”

“Sembra che la bella accoppiata Del Ghingaro-Pierucci, insieme alla giunta di Viareggio, vogliano fare una bella scorpacciata di uova, che la gallina però non ha ancora fatto”. È quanto afferma Alessandro Santini, consigliere comunale della Lega Viareggio, riguardo la ristrutturazione dell’ex Arengo annunciata dal sindaco di Viareggio. Secondo Santini infatti Del Ghingaro avrebbe dichiarato che all’ex Arengo verranno spostati gli uffici di Gaia ma il cda non avrebbe ancora preso in considerazione la fattibilità del progetto.

“In piena campagna elettorale, si sa, c’è la gara a chi le spara più grosse e il nostro Robin Hood di Capannori sta cercando di tirare tutte le sue frecce, anche quelle che non ha. E allora, oltre agli annunci di riapertura dello stadio dei Pini, del rifacimento di strade, piazze, parcheggi sotterranei, parcheggi fantasma, porto nuovo, asse di penetrazione, Del Ghingaro annuncia e promette l’impossibile – incalza Santini – anche quello che non c è, e abilmente fa credere a tutti che siano progetti che partivano ieri e che finiranno oggi, ma in realtà si tratta di progetti da piani triennali se non addirittura decennali: ma lui le spara lì, tanto l’elettore viareggino abbocca e ci casca in pieno”.

“L’ultima sparata è appunto la ristrutturazione dell’ex Arengo. ‘Intervento da 2 milioni, 2 anni di lavori, lì verranno dirottati gran parte dei servizi di Gaia’ ha detto il sindaco, ma c’è un piccolissimo problemino da superare – dice Santini – il cda di Gaia deve sempre esaminare gli atti e deve sempre verificare la fattibilità giuridica ed economica del progetto. Quindi tutta aria fritta quella sparata ieri in consiglio comunale. Sì, avete capito bene: Del Ghingaro annuncia in campagna elettorale che all’ex Arengo verranno spostati gli uffici di Gaia, ma il Cda non ha ancora nemmeno preso in considerazione il progetto, non lo ha ancora discusso e non sa nemmeno se giuridicamente ed economicamente il progetto sia valido per Gaia stessa”.

“Siamo arrivati all’assurdo, il sindaco annuncia di tutto pur di riempire le pagine dei giornali. Annuncia di tutto pur di dare notizie. Annuncia di tutto pur di gettare fumo negli occhi agli elettori. Annuncia di tutto pur di crearsi quell’immagine di grande amministratore tuttofare che non si ferma mai, ma soprattutto che non va fermato. E chi contesta e chi fa domande in consiglio comunale viene assaltato e offeso dai suoi uomini della maggioranza, dai suoi Yes men che obbediscono come cagnolini, senza pensare e capire che brutte figure gli fa fare il sindaco. Ecco cosa significa per Del Ghingaro – conclude Santini – ‘mangiare l’uovo in culo alla gallina”: annunciare qualcosa che non hai, ma soprattutto qualcosa che non esiste e mettere Gaia davanti al fatto compiuto, salvo sentirsi poi dire ‘grazie ma non si può fare’”.