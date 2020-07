Il Lucca Film Festival si farà, Confcommercio e Commissione: “Ottima la notizia della conferma”

Confcommercio e la sua commissione Città di Lucca hanno appreso con soddisfazione la notizia diramata pochi giorni fa che conferma in calendario la manifestazione Lucca Film festival Europa Cinema, insieme a sua volta all’evento diffuso per le vie della città: Lucca Effetto Cinema Notte.

“Da parte nostra – si legge in una nota congiunta – appoggiamo da sempre questa importante manifestazione, che ha visto giungere a Lucca in questi anni attori e registi di fama mondiale, capaci di regalare promozione e immagine alla città. In particolare, la nostra associazione si è sempre impegnata in particolar modo a collaborare alla buona riuscita dell’evento Lucca Effetto Cinema Notte che ogni anno richiama in città una grande folla coinvolgendo in prima persona molti pubblici esercizi”.

“Quest’anno – prosegue la nota di Confcommercio – le tristi e ben note vicende legate all’emergenza sanitaria stanno costringendo tutte le manifestazioni pubbliche di ogni genere all’annullamento o comunque a un loro ridimensionamento che certo non dipende dalla volontà degli organizzatori. In questa ottica, dunque, ringraziando i promotori del festival e del suo evento Effetto Cinema Notte per il grande sforzo compiuto nel salvaguardare lo svolgimento della manifestazione, auspichiamo che da qua a settembre si creino le condizioni per poter coinvolgere appieno anche stavolta le attività commerciali del centro storico“.

“Un coinvolgimento che speriamo possa essere, in linea naturalmente con le vigenti normative, il più possibile simile a quello registrato durante le scorse edizioni. La nostra associazione – termina la nota – è naturalmente a disposizione per portare avanti anche quest’anno questa sinergia, consapevole del fatto che Lucca Effetto Cinema Notte rappresentati una importante occasione per attirare persone in città e possa rivelarsi una boccata d’ossigeno per il commercio cittadino, quanto mai necessaria in una fase storica difficilissima come quella che stiamo attraversando”.