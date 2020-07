Italia ’90 e le notti magiche: nuovo appuntamento con la rassegna ‘L’Augusta’

Italia ’90: a 30 anni dalle notti magiche, è questo il titolo del quarto incontro del festival L’Augusta – la Fortezza delle Idee, che si terrà giovedì (23 luglio) dalle 21 in piazza XX settembre in centro storico. Ospiti della serata il giornalista Matteo Fontana, corrispondente della Gazzetta dello Sport, che presenterà il libro Un’estate in Italia: 1990, il Mondiale delle notti magiche, il ‘bomber’ Roberto Pruzzo, campione d’Italia nel 1982-1983 e, in collegamento, Paolo Bargiggia, noto giornalista televisivo. L’incontro sarà moderato da un altro giornalista, Massimiliano Paluzzi.

“Torneremo indietro di 30 anni – scrivono gli organizzatori – a un’estate diversa, sicuramente più spensierata. L’estate del mondiale in Italia, reduce dal boom economico degli anni Ottanta, che sembrava aprire un decennio di meraviglie. L’estate delle “notti magiche”, di un paese unito verso il sogno mondiale. Un’estate che Lucca ha vissuto con ancora maggiore entusiasmo, per la promozione della Lucchese in serie B”.

“Proporremo uno spaccato – continua la nota – fra sport e società. Un confronto per capire non solo quanta acqua è passata sotto i ponti, ma anche quanto ha perso l’Italia in termini di vitalità. Il 1990 è sicuramente stato uno spartiacque per il nostro paese: i sogni sembrano essere svaniti come la vittoria del mondiale, lasciando l’Italia a fare i conti con le macerie degli sprechi degli stadi, gli attentati di mafia, la stagione di Tangentopoli. Ma anche a vivere un calcio sempre meno popolare e sempre più legato agli interessi economici”.