Mercati e suolo pubblico, ambulanti di Confesercenti in assemblea

La delibera sul suolo pubblico firmata dal Comune di Lucca e l’attuale situazione dei mercati alla luce dello stato dell’emergenza Covid 19.

Sono questi alcuni dei punti che saranno trattati nell’assemblea degli ambulanti domani (22 luglio) alle 16 alla Confesercenti Lucca in viale Carlo Del Prete alla presenza presidente Anva Toscana Nord Leonetto Pierotti, del responsabile Claudio Del Sarto e della responsabile di Lucca Francesca Pierotti.

“Abbiamo voluto incontrare gli operatori del mercato Don Baroni – spiega Leonetto Pierotti – per fare il punto della situazione in particolare sulle procedure attuative della nuova delibera sul suolo pubblico del Comune di Lucca. Ma sarà anche l’occasione per analizzare l’attuale fase dell’emergenza Covid 19 per capire se ci sono margini per un ritorno progressivo alla normalità”.

“Qualcosa in tal senso si sta muovendo grazie al grande impegno Anva – conclude il presidente – innanzitutto per le fiere che stanno riprendendo in tutta la provincia e che vede l’associazione e le amministrazioni comunali lavorare fianco a fianco”.