Successo per la ripartenza dei centri estivi per ragazzi del Circolo Nuoto Lucca

Grande successo per la ripartenza dei centri estivi per ragazzi organizzati dal Circolo Nuoto Lucca, alla piscina Iti. Oltre al nuoto i ragazzi possono praticare molte altre attività come: basket, pallavolo, laboratori artistici, musica, danza, scacchi e orto didattico.

Tutti i giovedì gli animatori saranno disponibili per fare i compiti insieme ai ragazzi. Tutte le attività vengono praticate nella massima sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. È possibile utilizzare i voucher del Comune.

I corsi sono destinati ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, per i bambini di 4 e 5 anni è necessaria la prenotazione.

Le attività iniziano alle 8 e terminano alle 14 con la possibilità di pranzo al sacco, i centri estivi saranno attivi fino al 28 agosto. Per prenotazione e informazioni telefonare al numero 338.9337622.