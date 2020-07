Canto degli alberi, c’è la pianista Gaia Federica Caporiccio

Venerdì prossimo (24 luglio), alle 21,15, sarà ospite del Canto degli Alberi la giovane pianista Gaia Federica Caporiccio.

Ha al suo attivo la partecipazione ad una trentina di concorsi nazionali e internazionali: di questi 16 li ha vinti conseguendo il primo premio, negli altri si è sempre classificata nei primi posti. Un’occasione dunque per il pubblico lucchese di incontrare ben più che una giovane promessa. Gaia infatti è al presente impegnata sia a livello concertistico, sia come docente, in Italia che in Svizzera e appartiene a quella schiera di giovani italiani che ha trovato riconoscimento e possibilità di lavoro all’estero.

Ci sarà modo di ascoltarla nella Fantasia in do minore KV475 di Mozart, in due Notturni di Sgambati, nel Jeux d’eaux di Ravel e nell’Andante spianato et grande polonaise brillante op. 22 di Chopin. Un appuntamento dunque da non perdere, nella stupenda cornice notturna del Giardino Botanico. Si ricorda che è consigliabile la prenotazione presso la biglietteria dell’ Orto Botanico (tel 0583950596; biglietteria@ortobotanicodilucca.it) per non rischiare di trovare i posti giù esauriti.