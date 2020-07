Cgil-Flai si conferma primo sindacato al Consorzio di bonifica

La Cgil-Flai si conferma come primo sindacato nelle elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria nel Consorzio di bonifica Toscana nord, svoltasi ieri (21 luglio) nella sede di Viareggio.

Con 41 dei 96 voti totali sarà il sindacato maggiormente presente all’interno della neoeletta Rsu, con ben 4 rappresentanti: Paolo Vatteroni (eletto col maggior numero di voti, 13), Massimo Nieri, Nicola Benedetti e Andrea Baroni. Seguono la Uil, con 31 voti e 3 rappresentanti, e la Cisl, 24 voti e 2 rappresentanti.

Grande soddisfazione è stata espressa sia dalla segreteria provinciale che da quella regionale per questo risultato, che afferma nuovamente l’importanza della Cgil Flai sul territorio Lucchese e non solo: “Adesso ci aspettano sfide importanti – ha dichiarato Michele Rossi, segretario Cgil-Flai Lucca – prima fra tutte la trattativa per l’omogeneizzazione dell’orario di lavoro tra le diverse aree lavorative all’interno del Consorzio, già iniziata tempo addietro ed interrotta dal periodo di lockdown, per la quale bisogna trovare un accordo che soddisfi tutte le parti”.

Nella stessa giornata si è anche svolta, con la partecipazione del segretario generale Cgil Lucca Rossano Rossi, anche l’inaugurazione di due colonnine elettriche nella sede di via della Migliarina a Viareggio, che permetteranno la ricarica di veicoli elettrici. Il progetto, sviluppato in accordo con la Rru, dimostra il proseguimento dell’impegno per uno sviluppo sostenibile portato avanti nel tempo dal Consorzio di Bonifica.