Consorzio di bonifica a Filbi-Uil: “Auspichiamo una partecipazione meno discontinua”

“Facciamo gli auguri più sinceri di buon lavoro ai rappresentanti eletti dalla Filbi-Uil alle elezioni per il rinnovo delle Rsu sindacali interne, così come a quelli eletti dalle altre sigle sindacali”.

Il Consorzio di bonifica 1 Toscana nord risponde, con una nota ufficiale, alle ultime dichiarazioni della sigla: “Auspichiamo – scrive l’ente in una nota – che, dopo questo passaggio, la Filbi-Uil torni finalmente a partecipare con continuità al tavolo delle trattative aziendali, troppo spesso in questi ultimi anni disertato: crediamo che proprio l’impegno discontinuo, fino ad oggi dimostrato, sia alla base stessa delle accuse che la sigla ora muove all’amministrazione consortile. Come è normale che sia, a fronte di tale comportamento, la Filbi-Uil non è infatti a conoscenza del lavoro svolto: da ultimi, solo per fare qualche esempio, l’accordo integrativo che assicura a tutti i dipendenti il rifornimento gratuito di energia rinnovabile ai propri mezzi privati, l’accordo sugli obiettivi aziendali e sul salario accessorio. Accordi, questi, a cui senza fornire spiegazione alcuna, la Filbi-Uil non ha partecipato”.

“La rappresentanza dei lavoratori è un’occasione importate di partecipazione e di costruzione di servizi sempre più efficienti per i cittadini – sottolinea la nota del Consorzio – Ai nuovi componenti della Rsu sindacale interna, eletti con una partecipazione elettorale importante da parte dei dipendenti, va il miglior augurio di buon lavoro da parte dell’amministrazione consortile”.